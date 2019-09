Torra vol que la Diada posi la independència altre cop al centre

El president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar dissabte a TV3 que la Diada de dimecres i la sentència de l'1-O «posin la independència una altra vegada al centre». Torra va demanar proposar-se ja «institucions fortes, un projecte com el dels pressupostos i un horitzó», que és el de la independència. «Objectiu independència: aquest ha de ser l'horitzó d'aquest país a partir de les sentències», va afegir. Sobre el nou moviment Tsunami Democràtic, va dir que li inspira alguna cosa positiva pel concepte «democràtic».

El seu predecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, va reclamar ahir des de Brussel·les que la Diada mostri «la veu del poble cívicament alçat contra la injustícia i la repressió». En el marc de l'acte organitzat per l'ANC de Brussel·les per celebrar la Diada, Puigdemont va reivindicar la «unitat del poble» com a «molt més sòlida» que la «unitat merament política» i va remarcar que a Catalunya el «poble està unit a la democràcia i les llibertats». A més, l'expresident va demanar que els actes de la Diada reivindiquin la independència per «fer possible un país que es decideixi entre tots i sense cap exclusió» i va qualificar l'Estat «d'intolerant» i «d'al·lèrgic a la dissidència». Malgrat «totes les dificultats i amargors de la repressió», Puigdemont va fer una crida a «manifestar-se» i «alçar la veu» i va avisar que els líders independentistes a l'exterior «no callaran mai».

Per altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana va fer públic ahir que 300.000 persones ja s'han inscrit a la manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre impulsada per l'entitat. En declaracions a RAC1, Elisenda Paluzie, presidenta de l'entitat, va detallar que en els darrers dies s'han disparat les inscripcions a la jornada reivindicativa i va concretar que s'han venut 240.000 samarretes i que hi ha un miler d'autobusos reservats.

A quatre dies per la Diada, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va animar la ciutadania a inscriure's a la manifestació per «exigir» la unitat estratègica de l'independentisme. També va dir que la millor reacció a la sentència del judici de l'1-O és tenir unitat per «reprendre» el camí cap a la independència.

Una vegada més va reivindicar la independència i va recordar que l'estat espanyol «vulnera drets». Sobre la possible convocatòria d'eleccions catalanes va dir que en seria partidària si servissin perquè l'independentisme en sortís «reforçat» i per tornar per aquest camí. «Si és per veure qui té l'hegemonia del moviment, això no ens ajudarà del tot», va avisar.

Pel que fa a la unitat de l'independentisme, va dir que «no està tan lluny» del que sembla. Va admetre que la sentència del judici de l'1-O ajudarà a fer-la possible.