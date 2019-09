Suport incondicionald'ERC a Torra pel judici

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, va assegurar ahir a RAC1 que el partit respectarà i donarà suport al president de la Generalitat, Quim Torra, tant si decideix acudir al judici fixat contra ell per desobediència els propers 25 i 26 de setembre com si decideix absentar-se.

Torra va obrir la possibilitat de no comparèixer davant el TSJC en assegurar que «no anar (al judici) seria posar de manifest que t'has de plantar». «Respectarem la decisió que prengui», va afirmar Sabrià. El dirigent d'ERC va opinar que la clau d'aquest cas «no és tant si Torra hi ha d'anar o no com si es pot jutjar algú per penjar un llaç groc, que al final és un símbol contra la repressió. Sobre la possibilitat que Torra fos inhabilitat va dir que «no tindria cap sentit» però que «pot passar qualsevol cosa». També és «optimista» sobre la unitat independentista».