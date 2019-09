Parlament i Govern dediquen la Diada als polítics presos i a l'estranger

El Govern i el Parlament dedicaran la Diada de l'11 de Setembre a «la resistència col·lectiva i la llibertat dels presos polítics i exiliats» amb la celebració d'un acte organitzat conjuntament per totes dues institucions sota el títol «Tornarem».

Així ho van anunciar ahir la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el vicepresident del Parlament Josep Costa, que van presentar en roda de premsa al Palau de la Generalitat els actes institucionals de la Diada.

L'esdeveniment farà referència «al moment excepcional que viu Catalunya» atès que, segons el parer de Budó, «se celebra una vegada més seguint en un context de repressió i vulneració de drets i llibertats».

«Acollida, persistència i esperança» seran els conceptes que marquin aquest espectacle, que es durà a terme el 10 de setembre a les 22 hores a la plaça Sant Jaume de la capital catalana i començarà amb la formació de gala dels Mossos d'Esquadra, que celebren aquest 2019 el seu tricentenari. A continuació s'hissarà la bandera catalana mentre el Cor Jove Nacional de Catalunya interpretarà El Cant de la Senyera. Budó ha explicat que "presos i exiliats participaran donant el seu testimoni" en una data idònia per aportar-los "suport i calor", atès que es trobaran "a les portes d'unes sentències que seran injustes si no són absolutòries".

"Som perseverants: hem resistit atacs i repressió i ho tornarem a fer", ha advertit la consellera, que ha reivindicat així mateix l'"esperança" que mou Catalunya: "Seguim a peu dret malgrat la derrota del 1714", ha asseverat.