Iceta considera difícil l'acord sobre els comptes en veure l'Executiu «dividit»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que veu el Govern «dividit i desorientat», motiu pel qual considera difícil arribar a un acord perquè l'Executiu de Quim Torra tiri endavant els pressupostos, i va exigir eleccions si no prosperen els Comptes. Iceta va recordar que el Govern no va portar els pressupostos a debat durant el curs passat al Parlament, fet pel qual espera que aquest any «compleixi» i els presenti, i està disposat a reunir-se la setmana vinent amb la Conselleria d'Economia. Malgrat la seva predisposició a parlar sobre els comptes, veu complicat arribar a un acord amb un govern dirigit per un president que ha expressat la voluntat de posar la «confrontació» amb l'Estat com un dels eixos del curs polític. Va recordar que el PSC no s'ha mogut d'on es trobava, i que «el que ha canviat és el Govern, que està parlant ara de confrontació».