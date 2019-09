Budó adverteix que Torra no té en compte avançar les eleccions

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va destacar que escenaris com un avançament electoral o una qüestió de confiança, plantejats des d'ERC, només competeixen al president de la Generalitat, Quim Torra, i que tampoc els té en compte. Torra va reunir el Consell Executiu després d'uns dies en els quals s'han escoltat escenaris dispars i poc coincidents des de JXCat i ERC per als propers mesos.

Si els postconvergents no han descartat l'opció d'investir l'expresident Carles Puigdemont com a resposta a la sentència del procés, des d'ERC s'ha plantejat en canvi un govern de concentració o, en el cas que no s'aprovessin els Pressupostos de la Generalitat, fins i tot un avançament electoral o una qüestió de confiança.

Budó va assegurar que els consellers d'ERC no havien posat sobre la taula cap d'aquestes propostes a la reunió del Govern. «En bloc això no es posa sobre la taula, una altra cosa és que membres del Govern, fora del mateix, hagin fet les seves declaracions», va afirmar.

La consellera de Presidència va destacar, així mateix, que tampoc no es va parlar de la proposta llançada pel president del Parlament, Roger Torent (ERC), de crear un govern de concentració quan es conegui la sentència, probablement condemnatòria, del cas del procés.

Per altra banda, JxCat celebra aquests dies una reunió de coordinació a Brussel·les de cara a l'inici del nou curs polític. Les sessions de treball d'ahir i avui reuneixen a Brussel·les els diputats del grup al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, els senadors, el president de la Generalitat i el seu antecessor Carles Puigdemont. El portaveu adjunt del partit, Eduard Pujol, va afirmar que «hem parlat de la necessitat de treballar perquè el discurs de la unitat sigui un discurs que tingui en les actituds de JxCat una correspondència. Nosaltres creiem en la unitat».