Moren cinquanta ànecs collverd per un brot de botulisme aviar a Vic

L'Ajuntament de Vic va detectar ahir un brot de botulisme aviar als rius Mèder i Gurri de la ciutat que ha posat fi a la vida d'una cinquantena d'ànecs collverd. Segons els experts, l'aparició del brot es deu a les altes temperatures, la presència de nutrients i la manca de pluja, que provoca la falta de cabal d'aigua als rius i rieres. El consistori ha comunicat que estan coordinant accions per retirar els animals morts a través de les regidories de Salut Pública i Medi Ambient. El brot podria afectar altres aus com les gavines o els gavians, però no suposa cap perill directe per a les persones si no es manipulen els animals.