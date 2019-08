Tramiten 37 denúncies per desobeir banderes a les platges de Tarragona

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha tramitat aquesta temporada d'estiu 37 denúncies per desobeir les indicacions dels socorristes o contra banyistes imprudents que no respecten les banderes a les platges del municipi.

Segons van informar fonts municipals a l'ACN, es tracta d'infraccions lleus que poden comportar una sanció de fins a 100 euros. El darrer episodi es va viure aquest dimarts a la tarda a la platja del Miracle de la ciutat, mentre onejava la bandera vermella. Una socorrista va requerir la Guàrdia Urbana perquè un grup de joves es banyava desatenent els seus advertiments. A més, van increpar-la i amenaçar-la. Per tot plegat, els agents van denunciar cinc joves i els van imposar multes de 100 euros. A un d'ells van imposar-li una segona sanció de 500 euros per desobediència, considerada una infracció greu.

Durant la temporada d'estiu no és estrany que la Guàrdia Urbana hagi d'actuar a requeriment del servei de socorrisme de la Creu Roja per no respectar les banderes o banyistes imprudents. Aquestes intervencions s'acaben traduint en multes per no obeir les indicacions dels responsables de seguretat i salvament de les platges.

Les infraccions a les platges catalanes han estat objecte de debat per alguns consitoris aquest estiu. De fet, l'Ajuntament de Cunit va anunciar el mes passat que passarà de l'advertiment a la sanció contra els banyistes que no respectin la bandera vermella hissada a les platges quan el bany estigui prohibit. Segons l'ordenança municipal, les sancions pels qui no respectin la bandera poden anar dels 501 als 1.000 euros.