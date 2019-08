Jordi Pujol Ferrusola va ser beneficiari de dos comptes a Suïssa amb 26 milions d'euros

Les autoritats suïsses han comunicat a l'Audiència Nacional que Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident català, va ser beneficiari de dos comptes al país helvètic que van arribar a sumar 25,9 milions d'euros, dels quals 4,4 milions procedien d'un compte previ obert a Andorra.

És el resultat de la comissió rogatòria lliurada a Suïssa pel magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga Pujol Ferrusola per la presumpta comissió de delictes de blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, falsedat en document mercantil i organització criminal.

En un acte datat aquest dilluns, al que ha tingut accés Efe, De la Mata, després d'analitzar l'informe de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) amb les dades remeses per Suïssa, acorda lliurar una nova comissió rogatòria a Luxemburg per seguir el rastre dels diners.

Els dos comptes suïssos, segons la informació rebuda, van ser clausurats el 2004 i 2005 i els fons traspassats a una entitat luxemburguesa.

En l'acte, el magistrat sosté que la família Pujol Ferrusola "ha aprofitat la seva posició privilegiada d'ascendència en la vida política/social/econòmica catalana, per acumular al llarg dels anys un patrimoni desmesurat pels seus membres, directament relacionat amb percepcions econòmiques fruit de conductes corruptes".

Les facturacions milionàries realitzades a través de les societats instrumentals associades a Pujol fill, segons el jutge, "no tenen cap justificació material, sustentant-se en cap cas la prestació real de servei algun associat al concepte que es va traslladar a les factures".

De la Mata veu acreditat que Pujol Ferrusola va recórrer a Suïssa i altres països per intentar ocultar i blanquejar els capitals obtinguts il·lícitament, "ocults a Andorra i altres jurisdiccions".

En aquest context, segons l'acte, l'operació més voluminosa és una transferència de 4,4 milions realitzada el 27 d'agost del 2002 des d'un compte andorrà a un compte del banc JP Morgan a Ginebra (Suïssa).

Segons la investigació, aquesta operació revela el principi d'"unitat de caixa amb el qual funciona la família", ja que, per ajuntar els 4,4 milions, el mateix dia de la transferència a Suïssa s'ingressen en el compte andorrà fons d'uns altres comptes a les que estaven o havien estat vinculats Oleguer Pujol Ferrusola, germà de Jordi, i la dona d'aquest últim, Mercé Gironés.

Jordi Pujol fill va ser interrogat ja al febrer del 2016 i abril del 2017 per aquesta transferència i va explicar, segons el seu entorn, que van ser inversions financeres i que els diners era seu, ja que s'havia repartit l'herència de l'avi.

Segons aquestes fonts, aquests moviments demostren que el primogènit era molt actiu en les inversions financeres amb el seu part del llegat de l'avi Florenci, però no acrediten que l'origen dels diners fora corrupte.

A més, han subratllat que les xifres reflectides es refereixen al valor teòric de les seves participacions en productes financers de la societat Selecta Fund, ja que no es tracta de diners en efectiu en els comptes.

En la seva resposta als investigadors espanyols, Suïssa ha confirmat que Jordi fill tenia dos comptes a JP Morgan: un obert el 2002 i que va tancar el 2004 amb un saldo de 8 milions d'euros i una altre obert també el 2002 i clausurat el 2005, oberta a nom de Selecta Fund i a la que es van transferir els 4,4 milions d'euros des d'Andorra.

Selecta Fund havia estat constituïda el 2001 amb seu en les Illes Verges Britàniques i com beneficiaris del compte bancari apareixien Jordi Pujol Ferrusola i Carlos Javier Tusquets Trías de Bes.

Al setembre del 2002 aquell compte tenia un saldo de 10,4 milions (inclosos els 4,4 transferits des d'Andorra) i arriba als 17,9 milions el mes de març de 2004.

Segons la investigació, els fons de JP Morgan van ser transferits a l'entitat Banque Pictet, a Luxemburg, on es van obrir dos comptes associats a Selecta Fund.

D'acord amb l'acte, "no hi ha cap dubte respecte al domini total de l'operativa bancària per part de Jordi Pujol Ferrusola en col·laboració amb Carlos Javier Tusquets Trías de Bes", en ultima instància beneficiaris dels actius injectats en els comptes analitzats.