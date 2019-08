La vaga dels vigilants a l'aeroport del Prat arrenca amb poca incidència

La vaga indefinida dels vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona – El Prat ha arrencat amb poca incidència. Per ara no s'han registrat cues destacades i tot i que hi ha una afluència força elevada de passatgers, la majoria està passant els controls de seguretat amb calma i fluïdesa. A banda, els viatgers han seguit les recomanacions d'Aena i s'han desplaçat a l'aeroport amb molta antelació per assegurar-se de poder agafar els seus vols. La protesta arriba després que dijous l'assemblea de treballadors rebutgés la proposta presentada per la direcció de Trablisa, l'empresa concessionària del servei, per aturar la vaga. Es calcula que aquesta aturada afectarà un total de 185.000 passatgers.