Denuncien una agressió homòfoba durant la festa dels Pallaresos

Un noi de 18 anys va denunciar una agressió homòfoba per part d'un grup de joves durant la matinada de diumenge a la festa major dels Pallaresos (Tarragonès). El jove va ser agredit i insultat per un grup d'unes onze persones i va haver de ser atès a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.

El cas ja es troba als jutjats després que la víctima presentés una denúncia i l'Observatori Contra l'Homofòbia facilitarà que, en el cas que se celebri un judici, hi hagi acusació particular. El consistori va emetre ahir una nota de rebuig als fets i l'equip de govern presentarà una moció per a condemnar-los.

Els fets haurien passat la matinada de diumenge durant la festa major de Sant Salvador dels Pallaresos, als voltants del parc de la Font de la Mina de la localitat. Un grup d'unes onze persones hauria agredit i insultat el jove. Segons van comentar des de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH), entre els agressors també hi hauria noies, un fet que han qualificat de «molt excepcional».

Va ser la mateixa víctima qui es va dirigir a l'OCH per explicar els fets i demanar assessorament.