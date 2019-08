El PP català estén la mà a Cs per repetir la fórmula Navarra Suma a Catalunya

El president del PP català (PPC), Alejandro Fernández, va estendre ahir la mà a Cs per repetir a Catalunya fórmules de coalició electoral com Navarra Suma (PP, UPN i Cs). En una entrevista a Els Matins de Catalunya Ràdio, Fernández va destacar que aquella «fórmula» va anar «molt bé» i va servir per «guanyar unes eleccions» a forces que «per separat no haguessin guanyat». Si bé Navarra Suma va guanyar les passades eleccions amb 20 diputats, va ser la socialista María Chivite la que va aconseguir presidir el Govern navarrès, en reunir els suports suficients per a la investidura. "Per tornar a guanyar unes eleccions a Catalunya, el constitucionalisme hauria de ser capaç de buscar una fórmula així", ha afirmat el líder del PP català, qui ha lamentat que Ciutadans ja ho hagi descartat "". D'altra banda, Fernández ha tret ferro a la sortida de la formació de l'exeurodiputat Santi Fisas i del nou president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa. "Són dues persones que ja van recolzar de forma pública Manuel Valls i per tant no és una sorpresa", ha afirmat el líder del PPC, que ha afegit que "en una societat democràtica tothom té dret a entrar i sortir dels partits". Respecte a la situació de Catalunya, Fernández ha reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, que convoqui eleccions "immediatament". "No té ni majoria sòlida ni pressupostos, és un Govern que perjudica el funcionament dels serveis públics i és insostenible", ha afegit.