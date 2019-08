La CUP apunta a l'amnistia davant la «poca probabilitat» de l'absolució dels presos

La CUP ha apuntat a l'amnistia per als polítics empresonats davant la poca probabilitat que la sentència sigui absolutòria. La diputada figuerenca al Parlament Natàlia Sànchez ha considerat que la primera exigència fins que no arribi la sentència és l'absolució i "la reparació" pels mesos de presó i exili "totalment injustos i desproporcionats" i que "no responen a cap lògica de defensa dels drets humans". Sànchez creu que la sentència arribarà en una lògica "de càstig al poble que es va mobilitzar" i que "ja està escrita". "L'amnistia pot ser una via de reivindicació", ha afegit, en resposta al que l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha assenyalat a RAC1, en la mateixa línia.

Sànchez també s'ha referit a la carta que el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, perquè accedeixi a reunir-se amb ell en la ronda de contactes que està fent. Tot i que la CUP no l'ha valorat en profunditat, la diputada ha assenyalat que qualsevol via de diàleg amb l'Estat "és en via morta" i "genera falses expectatives" pel que fa al dret de l'autodeterminació. En aquest sentit, ha afegit que "no és una qüestió de Rajoy o Sánchez" i que hi ha "tot un aparell de l'estat, comunicatiu, judicial i institucional que pretén negar al poble el dret d'autodeterminació del poble català".