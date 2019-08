Els exconsellers Huguet i Simó s'esborren de la protesta de l'11-S «per ser anti-ERC»

Els exconsellers d'ERC Josep Huguet i Anna Simó van expressar que no assistiran a la manifestació de la Diada de l'ANC. La decisió, que van publicar a Twitter, ve després que l'entitat hagi optat per no convidar representants polítics a l'espai reservat per a personalitats a la concentració, després de les discrepàncies entre partits independentistes en les darreres setmanes.

En el seu tuit, Huguet apunta que no pensa anar a una manifestació que «una colla d'exaltats vol convertir en un aquelarre purificador contra els traïdors». «O bé abans de l'11-S aquesta música antipartits i especialment antiERC s'atura, o bon vent», avisa l'exconseller. Com a resposta a aquesta piulada, Simó assegura que «fa dies» que ha pres la mateixa decisió.

En declaracions a Rac1, Huguet va justificar la seva no assistència perquè creu que es podrien repetir els escraches: «Anar a una manifestació en què una part minoritària es dedica a xiular i a insultar una altra part de gent que és independentista no és agradable».



«No és un tema de VIPs»

A més, va criticar que l'ANC «no ha barrat el pas» a aquest tipus de clima en l'espai independentista. «No és el tema dels VIPS, és lògic que no n'hi hagi», va assenyalar.

L'exconseller republicà també va criticar la insistència en les crides a la unitat en cites electorals. «Estan fetes esbiaixadament a favor d'una de les opcions», va opinar Huguet.

D'altra banda, va dir que per negociar amb l'Estat «no n'hi ha prou amb tenir més vots, que és el que diu la direcció d'ERC», però ha assenyalat que «tampoc és cert que anant tots junts o fent accions simbòliques des de l'exterior ho tindrem tot solucionat».

La decisió de l'ANC ve després que s'hagin exemplificat les discrepàncies estratègiques entre les diverses formacions independentistes, com en el cas del pacte a la Diputació de Barcelona i altres ajuntaments.

Aquest acte de la Diada serà, doncs, el primer dels que ha organitzat l'ANC on els polítics no tinguin reservat un espai preferent. Sí que seran a la zona de convidats, però, els representants del món municipal, ja que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) és col·laboradora de l'acte.

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va restar ahir importància a la polèmica generada després d'anunciar aquesta entitat que els polítics no formaran part de la «zona de convidats» de la manifestació de la Diada, de la qual va dir que ningú està «exclòs».

Així es va expresar Paluzie en una roda de premsa conjunta amb el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. «Els puc trucar per comentar-los que no estan exclosos de la manifestació», va indicar amb ironia Paluzie. «No hauríem de generalitzar tuits de persones que no estan en òrgans de partits polítics», va assenyalar la presidenta de l'Assemblea, que va sostenir que és «absolutament legítim» que les entitats socials juguin un «paper fiscalitzador».



Pujol insta a «no fer nosa»

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, considera que la Diada ha de ser «una expressió d'unitat» i va fer una crida els partits polítics a «no fer nosa» i sumar-se a la manifestació que prepara l'ANC. El diputat de Sobiranistes al Congrés, Joan Josep Nuet, va demanar acabar amb els «retrets destructius» dins del sobiranisme.

Paral·lelament, Òmnium i l'ANC van demanar ahir als partits sobiranistes que actuïn amb «sentit d'Estat» i que l'independentisme reprengui «un full de ruta i la unitat estratègica» per afrontar les sentències que dicti el Suprem i «culminar el procés d'autodeterminació».