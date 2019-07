El Banc de Sang fa una crida a augmentar les donacions «abans de marxar de vacances»

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha fet aquest dilluns una crida a donar sang "abans d'anar-se'n de vacances" després d'una caiguda de les donacions a causa de les onades de calor, i que provoca arribar a l'agost amb nivells de sang més baixos dels necessaris.





?? La calor i les vacances han fet baixar les donacions de sang.

?? Aquest juliol, hem tingut un 20% menys de donacions que l'any passat, però el subministrament a hospitals ha augmentat un 10%.

Al juliol les donacions de sang han baixat un 20% a Catalunya en relació amb l'any anterior, mentre que el subministrament als hospitals catalans ha augmentat un 10%, ha assenyalat l'empresa pública en un comunicat."En aquests moments disposem de sang per a set dies, quan l'òptim són 10. Dels grups més sensibles, els negatius, tenim sang per a tres dies", ha explicat l'ens.L'organisme xifra que per al mes d'agost es necessitaran 20.000 donacions de sang per atendre a tots els malalts i accidentats, per la qual cosa demanen que qui pugui acudeixi als principals hospitals catalans.Des del 15 de juliol, està en marxa la campanya 'Aquest estiu, anima't a donar sang', que proposa que tothom que doni sang comparteixi la imatge i animi a altres persones a donar a través de Whatsapp, Twitter i Instagram.