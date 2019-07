En llibertat provisional els detinguts per l'agressió sexual a Barcelona

El jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona en funcions de guàrdia ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars els dos homes i la dona detinguts aquest divendres per la seva presumpta relació amb una agressió sexual múltiple a una dona en un solar de la ciutat. El magistrat ha decidit retirar el passaport als acusats, prohibir-los sortir del país i obligar-los a comparèixer setmanalment al jutjat.

Segons informa el TSJC, dels tres detinguts, els dos homes serien agressors sexuals, però la víctima ha declarat que els autors de l'agressió van ser quatre, amb diferent participació. Per tant, per ara hi hauria dos agressors que encara no han estat detinguts. La causa està oberta per agressió sexual i detenció il·legal.

La declaració de la víctima, amb ajuda de traductor i mitjançant la càmera de Gesel, s'ha fet com a prova preconstituïda perquè té residència fora d'Espanya. D'altra banda, els tres detinguts han declarat, dos dels quals amb traductor. Dos dels acusats han contestat només preguntes dels seus advocats, mentre que un ho ha fet per a totes les parts.

El TSJC informa que les mostres d'ADN encara no han estat analitzades i, per tant, encara no s'ha fet la identificació dels autors.