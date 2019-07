L'arquebisbe de Barcelona declara com a investigat per falsificació documental

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va declarar ahir al matí com a investigat al jutjat d'instrucció número 10 de Barcelona per un suposat delicte de falsificació de documents privats. La magistrada té obertes unes diligències des del passat mes de maig arran de la querella d'un excapellà per una suposada trama per apartar-lo de l'Església assenyalant-lo per una presumpta paternitat.

L'exsacerdot nega ser pare d'un nen nascut el 2006, quan exercia a la diòcesi d'Alcalá de Henares, a la Comunitat de Madrid. El capellà explica que Omella li va lliurar la carta de la Congregació per al Clergat en què li retirava «l'estat clerical».

El querellant acusa l'arquebisbe d'haver-li generat «indefensió» per haver-li negat una còpia de les acusacions i limitar-se a llegir-li uns paràgrafs. També denuncia que Omella no va enviar a Roma l'escrit de defensa amb una acta notarial de la mare i una prova de paternitat. De fet, la querella assegura que Omella és «l'autor de les falses acusacions».El querellant també creu que darrere del seu cas hi ha una pugna pel poder a l'Església.