La «manada de Manresa» va intimidar la víctima amb una pistola

La víctima de l'abús sexual a Manresa va assegurar que va passar por la nit en què es va produir la presumpta violació, l'any 2016, i que algun dels acusats la van intimidar amb una pistola.

La menor, que ara té 17 anys, va declarar ahir a l'Audiència de Barcelona. En la seva declaració, que es va fer a través d'una mampara per evitar el contacte amb els processats i acompanyada d'una psicòloga, va confessar que recorda poc de la nit dels fets i que creu que li van posar alguna substància a la beguda. A banda d'ella, també van testificar tres persones més que van assistir a la festa on s'haurien produït els fets.

La jove, que quan van passar els fets tenia 14 anys, va testificar durant prop d'una hora i mitja. Va reconèixer que amb B.A.M.C., qui presumptament va ser el primer a abusar sexualment d'ella i que va instar a la resta a fer el mateix, havia mantingut relacions sexuals consentides dies abans.

D'aquella nit, va dir, recorda una primera part però no el desenllaç. Sí que ha dit que a l'inici de la festa, B.A.M.C. va intentar penetrar-la amb els dits i que ella es va negar, fet que hauria dut al jove a parar.

Entre els records que té de la nit, va dir, es recorda a ella plorant i a un dels acusats, Y.J.C., damunt seu però que al mateix lloc hi havia més gent. També que B.A.M.C. li digués que li havia de fer una fel·lació a ell i a un altre, M.P.T. Va assegurar que va ser una amiga, que va testificar també ahir, qui li va explicar pràcticament tota la resta.

A preguntes de la fiscal, que li va demanar si la van amenaçar de fer-li mal, va respondre que «amb una pistola no et poden fer res bonic». La jove va explicar que l'endemà es va llevar, a casa de l'amiga, molt desorientada, fet que li fa creure que a la beguda li van posar alguna substància.

Durant la seva declaració, l'amiga que va presenciar els fets i que li va explicar el succeït a la víctima, va assegurar que els joves van abusar de la noia. Les dues noies van marxar una hora de la festa per aconseguir que la tieta de la víctima –on havia de dormir aquella nit– els deixés estar més estona.

Va ser en tornar, va assegurar, que va succeir l'agressió. Els joves es trobaven en una casa abandonada. Segons la jove, la víctima va marxar amb B.A.M.C. a una d'annexa per pròpia voluntat «perquè estava enamorada d'ell». Al cap d'una estona, va explicar, va tornar l'acusat i li va ensenyar un rellotge i li va dir «15 minuts cadascun».



Amenaces a l'acompanyant

I llavors van anar la resta. La noia, que es va quedar amb dues persones més, però al cap d'una estona hi van anar. Allà, va narrar, es va trobar a la víctima a terra amb M.P.T. damunt i a la resta d'acusats amb els pantalons abaixats. «Me la vaig endur, no duia la part de sota», va dir.

La testimoni va dir a un dels acusats que tenia la menstruació per por que li fessin el mateix. Va assegurar que M.A.R.T. li va posar una pistola a la boca i li va dir que si deia alguna cosa «sabia on anaven els meus germans petits a l'escola». A continuació les dues joves, segons la testimoni per por, van marxar amb cotxe amb B.A.M.C. i M.P.T. a casa d'aquest darrer. Allà, li hauria posat el penis a la boca a l'amiga «que la tenia ja plena d'ampolles «i li haurien dit: «xupa i empassa». Llavors B.A.M.C. hauria rebut una trucada del seu pare i haurien marxat. Segons la testimoni, va haver de jurar i perjurar que no diria res i que s'enduria a la víctima a casa seva perquè amenaçaven que «la volien llençar al riu». «Ella estava molt desorientada, no podia quasi ni caminar», va afegir.