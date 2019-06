El Suprem no posarà cap impediment per al trasllat dels presos a Catalunya

El Tribunal Suprem no posarà cap impediment per al trasllat dels presos a Catalunya. Els magistrats que han jutjats durant quatre mesos als líders independentistes tenen sobre la taula la petició d'Institucions Penitenciàries d'iniciar el retorn a presons catalanes. El tribunal ha d'informar si té alguna diligència més per practicar que interessi que els presos es quedin a Madrid. Segons confirmen fonts judicials, però, els magistrats donaran via lliure a poder retornar a Lledoners (Bages) a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart; a Mas d'Enric (Tarragonès) a Carme Forcadell i a Puig de les Basses (Alt Empordà) a Dolors Bassa. D'aquesta manera, tots ells estaran més a prop de les famílies i els seus advocats.

Després d'ingressar a presons madrilenyes l'octubre i novembre del 2017, el passat juliol els nou presos van obtenir autorització per traslladar a Catalunya. Va coincidir amb el fi de la instrucció i, en aquell moment, va ser el jutge Pablo Llarena qui va donar llum verda a l'operació.



La celebració del judici oral ha obligat que, a principis de febrer, se'ls tornés a portar a Soto del Real i Alcalà-Meco. Ara, un cop celebrat el judici, els presos han tornat a sol·licitar anar a Catalunya. La petició la van formalitzar inicialment a les presons de Soto del Real (homes) i Alcalà Meco (dones).

El següent pas ha estat que Institucions Penitenciàries informi el Suprem que els presos sol·liciten tornar a les presons de Catalunya. Fonts jurídiques confirmen que, tot i que l'escrit està pendent de resoldre, no s'oposaran al trasllat a centres penitenciaris catalans.

Les mateixes fonts apunten, però, que encara estan pendents els escrits de llibertat que han demanat tots els presos (excepte Junqueras i Romeva) i que, per tant, "primer caldrà decidir si hi ha presos a traslladar o no".

Aquest, però, podria no ser l'últim trasllat dels presos. Segons publica 'El Español', el Suprem podria decidir tornar a Madrid els presos per notificar-los la sentència, prevista per a la tardor.