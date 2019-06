Investiguen quinze empreses per pagar comissions a CDC en el marc del cas 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata investiga 15 empreses i entitats pel presumpte pagament de comissions a Convergència Democràtica de Catalunya, segons El Periódico. Entre aquestes empreses hi ha la Fundació ACS i les constructores Copisa, Teyco i Urbaser. De la Mata indaga si aquestes firmes van pagar comissions de fins al 3% a l'extinta CDC a canvi de l'adjudicació d'obra pública. El magistrat investiga les 15 firmes per delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. Concretament, les ha citat per a principis de juliol.