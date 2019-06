Florentino Pérez diu que no va intervenir en el Castor

El president d'ACS, Florentino Pérez, va assegurar que està «consternat» pel que va passar arran del projecte de magatzem de gas Castor però ha asseverat que mai no va intervenir «en res» de l'obra i que tampoc «no va participar en cap gestió» de la mateixa. Florentino Pérez, que també és president del Reial Madrid, ho va dir davant la comissió d'investigació sobre el projecte Castor al Parlament, que l'havia citat com a testimoni al costat del conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i el seu homòleg del Banc Santander, José Antonio Álvarez, que no hi va acudir.

«Jo no he intervingut en res d'aquesta obra, no he participat en cap gestió. Ha estat una qüestió molt desgraciada, tots estem consternats, però els demano que no em preguntin coses que no sé», va assenyalar abans de recalcar que els efectes dels minisismes a les costes de Castelló i Tarragona entre el 2013 i el 2014 van ser «una desgràcia» i una «fatalitat». Va dir també que darrere l'operació Castor «no hi ha res ocult» i que ni ell ni la seva companyia s'ha embutxacat «ni un duro» de la indemnització per la paralització.