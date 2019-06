La Fiscalia acusa el Govern d'excarcerar Oriol Pujol per ser fill de l'expresident

La Fiscalia va denunciar que la Generalitat ha atorgat un «tercer grau encobert» de forma «poc respectuosa» amb la justícia a l'exdirigent de CDC Oriol Pujol perquè surti diàriament de la presó per la seva «decidida voluntat» que passi «el mínim temps» a la presó per ser fill de l'expresident Jordi Pujol. En un escrit dirigit al jutjat de vigilància penitenciària número 2 de Catalunya, el fiscal s'oposa a la decisió de la Generalitat d'aplicar des de finals de maig a Oriol Pujol l'article 100.2 del reglament penitenciari perquè pugui sortir diàriament de la presó -on compleix condemna de dos anys i mig per corrupció en el cas ITV- una setmana després que es revoqués la seva decisió inicial de concedir-li el règim obert.

«L'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari ha de tenir un caràcter excepcional i l'única cosa excepcional que concorre en el present supòsit és que l'intern és fill de l'expresident de la Generalitat, membre destacat durant molts anys del partit fundat pel seu pare i antecedent directe del que actualment governa la Generalitat de Catalunya», sosté la Fiscalia.

El ministeri públic recrimina que la Generalitat apliqués l'article 100.2 una setmana després que la justícia revoqués el passat 23 de maig el tercer grau que acabaven de concedir a Oriol Pujol perquè només anés a dormir a la presó. En aquest cas, la Fiscalia considera que s'ha donat un «tracte privilegiat» a l'intern, en atorgar-li un «tercer grau encobert» després que la jutgessa de vigilància penitenciària li revoqués el règim obert.

Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó per suborn, falsedat documental i tràfic d'influències pel cas ITV, va ingressar a la presó el 17 de gener i 57 dies després va obtenir de la Generalitat el tercer grau, que va ser revocat per la justícia, encara que la setmana següent l'administració li va aplicar l'article 100.2.