El Govern espanyol reclama a l'ONU que aparti dos dels autors de l'escrit dels presos

El Govern d'Espanya va instar l'ONU a revisar l'informe que un grup de treball de Nacions Unides va fer sobre Catalunya en què demana la llibertat dels dirigents independentistes a la presó preventiva, pels «errors i distorsions» que conté.

Així ho va apuntar la ministra portaveu de l'Executiu en funcions, Isabel Celaá, qui fins i tot ha parlat de «despropòsit» quan es refereix a aquest document del Grup de Treball de Detenció Arbitrària, dependent del Consell de Drets Humans de l'ONU.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá va subratllar el respecte de l'Executiu a tots els procediments especials de l'ONU però va insistir que en aquest informe hi ha importants errors i, a més, considera que hi ha «conflicte d'interessos».

Va assenyalar així que dos dels cinc membres del grup del grup de treball, el mexicà José Antonio Guevara Bermúdez i el sud-coreà Seong-Phil Hong, han tingut «estretes relacions» amb un dels lletrats dels dirigents independentistes, Ben Emmerson, i que per això haurien d'haver-se abstingut en aquest assumpte.

La ministra va explicar que l'ambaixador a Ginebra ha fet dues notes verbals dirigides a l'ONU. En una «sol·licita la revisió de l'opinió d'aquest grup pels errors i distorsions que conté» i en l'altra al·lega que hi ha hagut conflicte d'interessos. Els redactors de l'informe, va lamentar, «semblen desconèixer el delicte pel qual estan inculpats les persones en aquest procés judicial» i també «desconeixen la separació de poders» i poden provocar una «interferència clara» sobre aquest procés. També es va queixar del fet que no es respectés l'embargament de 48 hores abans de comunicar l'informe a la part denunciant. El ministre d'Afers Estrangers en funcions, Josep Borrell, creu que els grups de treball de l'ONU, com el responsable de l'informe que demanava la llibertat dels líders independentistes, han de comptar amb un finançament «transparent i clar» i un millor sistema de «rendició de comptes».

El president de la Generalitat, Quim Torra, va instar ahir per carta el president del Govern, Pedro Sánchez, i la Fiscalia General de l'Estat a atendre el document d'un grup de treball de l'ONU i exigir la llibertat dels «presos polítics» i una «indemnització» per a ells. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va assegurar que Sánchez «té l'obligació de donar resposta a allò que li demana el grup de treball» i va advertir que, si no es compleix, el Govern ho «denunciarà a tot arreu» i impulsarà les «accions polítiques i legals» que faci falta. El Govern espanyol va titllar de «despropòsit» la carta de Torra.