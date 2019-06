La Generalitat vol prohibir fumar dins dels vehicles privats

El Govern català elaborarà una nova llei d'addiccions, que espera que pugui entrar en vigor d'aquí a un any, que prohibirà fumar dins dels vehicles privats, tant si hi viatgen nens com si no, i a les instal·lacions esportives i parades de transport públic a l'aire lliure.

L'anunci el va fer ahir la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, acompanyada pel jugador de l'NBA Ricky Rubio, la mare del qual va morir per un càncer de pulmó i que protagonitza una campanya orientada als joves des de la Fundació Ricky Rubio. La mesura de restringir encara més els espais on fumar es deu, segons ha explicat Vergés, al fet que el 2018 s'ha trencat la tendència al descens del nombre de fumadors a Catalunya que se seguia des del 1990 i per primera vegada han augmentat, en passar del 24% de la població catalana que fumava el 2017 al 25,6% el 2018, un augment que s'ha experimentat tant en homes com en dones.

Vergés va assegurar que Salut està treballant amb el Departament d'Interior per a la prohibició de fumar en vehicles privats, ja que «també afecta l'àmbit de la seguretat, perquè quan es fuma, hi ha entre cinc i deu segons de desconnexió amb el camp visual».



Gestió del temps

El president Quim Torra va anunciar que la Generalitat aprovarà dimarts que ve «un conjunt d'accions i recomanacions» de reforma horària, com no convocar actes públics després de les sis de la tarda. Segons va informar la Generalitat, Torra va assegurar de la Generalitat «vol liderar amb l'exemple» aquesta nova gestió del temps.