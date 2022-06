L'Escala fa un balanç "molt positiu" del primer Carnaval d'Estiu amb la recuperació de la festa després de dos anys sense poder celebrar-se per la pandèmia. A principis d'any, i amb la situació sanitària encara molt complicada, les diferents colles locals i l'Ajuntament de l'Escala van decidir ajornar la celebració fins al mes de juny. Aquest dissabte dia 11, a la nit, va ser, doncs, el moment de poder-ne gaudir.

Finalment, el format escollit ha estat el d'un carnaval nocturn pels principals carrers del municipi i en el qual han participat les vuit colles locals. Un nombrós grup de curiosos van omplir el recorregut, que anava des de Riells fins a la platja de les Barques.

A les dues de la matinada, amb la música de Tutú Keké de fons, es van donar a conèixer els guanyadors d'aquesta edició "especial". "La Reina Saba" es va endur el primer premi en comparsa i carrossa, mentre que "Sabor cubano" va ser segona en carrossa i tercera en comparssa. La resta, el tercer en carrossa, va ser per a "Fantasmes" que, al mateix temps, va guanyar el segon premi en comparssa. El jurat va decidir, a més, fer una menció especial a "Envàs, al mar no hi vas".