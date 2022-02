El Carnaval de l’Escala està previst per al pròxim mes de juny. En paral·lel, però, l’Ajuntament ha decidit organitzar una proposta lúdica enfocada a la canalla del municipi. Es tracta d’una festa infantil de Carnaval a càrrec del grup Heavy per Xics, programada per aquest dissabte 26 de febrer, a les cinc de la tarda a la plaça Catalunya. L’entrada serà gratuïta i l’acte comptarà amb servei de bar a càrrec de la Penya Blaugrana de l’Escala. A més, es requerirà l’ús de gel hidroalcohòlic per accedir-hi i ús de mascareta en aglomeracions.

«En el seu moment, vam acordar amb la comissió de la festa de suspendre el Carnaval de febrer. El moment de fer les carrosses, que és des de setembre fins al febrer, eren mesos complicats perquè la gent es trobés per fer-les i organitzar-se. Aquestes trobades eren un problema, vam voler ser previsors, i tots vam posar-nos d’acord entre tots», explica Marta Rodeja, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de l’Escala. A més, ha valorat la proposta sorpresa de fer quelcom per als infants del municipi. «Amb la situació actual, almenys, hem pensat fer alguna cosa per als més petits del municipi, amb totes les mesures que calgui», afegeix, tot recordant que la proposta carnavalesca de l’Escala queda ajornada fins al mes de juny. «Fem el Carnaval de juny, on podrem comptar amb la rua. Intentarem arribar amb la màxima normalitat possible, però no tenim previst fer el dinar popular o el ball», explica Rodeja sobre el plantejament del consistori i la comissió organitzadora respecte a la proposta estival. Més enllà de tot plegat, aquest dissabte 26 de febrer, l’Escala organitza un petit acte festiu per als infants del municipi, amb el Carnaval previst pel mes de juny, i l’esperança de recuperar la normalitat absoluta el pròxim 2023, com tothom.