La Capella de Sant Sebastià, situada a l’entrada al poble de Sant Pere Pescador venint des de Castelló d’Empúries, acollirà, des del divendres 25 de febrer i fins al diumenge, dia 27, l’exposició col·lectiva que porta per títol Per Carnaval, tot s’hi val. Aquesta mostra, promoguda per Pomart, tindrà una vintena de participants, de totes les edats. «L’escola també hi participa i la temàtica és lliure», explica l’artista Sílvia Perona.

Aquesta exposició és fruit de les ganes de participar i, també, d’exposar que tenen els artistes del municipi santperenc. Serà, doncs, una oportunitat que tindran els participants a aquesta mostra col·lectiva per donar a conèixer els seus quadres. La Capella de Sant Sebastià es troba a poca distància del Centre Cívic santperenc, on hi haurà la moguda principal carnavalesca. Aquesta serà una activitat que pretén diversificar una mica més el Carnaval del municipi costaner, el qual aplega un públic molt divers al llarg del cap de setmana en què coincideixen diverses generacions provinents de molts llocs. Així, s’ha decidit fer aquesta exposició col·lectiva que se centra en la temàtica del Carnaval al llarg de tres dies.