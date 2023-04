Aquest divendres, el grup d’experts més gran de les Nacions Unides dedicat a monitorar el clima al planeta publica el seu informe anual sobre l’avanç de la crisi climàtica al globus. En aquest, a més d’assenyalar els innombrables rècords de temperatura que va viure el planeta durant l’any passat, també es destaca com el caos climàtic està afectant la mateixa humanitat. El 2022, les onades de calor extrem que van assolar l’Índia i el Pakistan van provocar una caiguda dràstica del rendiment dels cultius. Això, al seu torn, «va amenaçar la disponibilitat, l’accés i l’estabilitat d’aliments bàsics» i va provocar un augment de la inseguretat alimentària a la regió.

La crisi climàtica està deixant milions de persones sense accés segur a aliments i aigua

En aquests moments s’estima que 2.300 milions de persones pateixen inseguretat alimentària. Entre aquests, almenys 924 milions són en una situació especialment greu. Segons assenyalen diverses anàlisis, com l’informe científic ‘The Lancet Countdown’, les regions més afectades per la inseguretat alimentària també són les més exposades als efectes de la crisi climàtica. En aquestes zones, les sequeres extremes i l’augment de les temperatures estan posant en perill els cultius agrícoles, les explotacions ramaderes i, en general, tota la cadena de producció d’aliments. Tot això, al seu torn, està deixant milers de persones exposades a la falta d’aliments i d’aigua.

Calor extrema

L’informe de l’Organització Meteorològica Mundial també constata com la crisi climàtica continua avançant a passos gegantescos en tot el planeta. L’any passat, sense anar més lluny, l’extensió del gel marí de l’Antàrtida va retrocedir a mínims històrics, el desglaç d’algunes glaceres europees va assolir nivells sense precedents i els mars van registrar temperatures mai abans observades. «Els efectes del canvi climàtic s’observen des dels pics de les muntanyes fins a les profunditats dels oceans», destaca l’informe.

L’informe, liderat per experts de les Nacions Unides, constata que els últims vuit anys han sigut els més càlids des que n’hi ha registres. La temperatura mitjana global durant aquest període destaca com la més alta mai observada per la nostra espècie. L’any passat, els termòmetres van estar 1,15 graus per sobre de la mitjana registrada entre 1850 i 1900. L’anàlisi global de les temperatures de l’any situa el 2022 com el cinquè o sisè any més càlid de la nostra història. Mai abans s’havia registrat una ratxa així d’anys tan calorosos.



Un dels extrems climàtics més destacats de l’any van ser les onades de calor. Com la que durant tot l’estiu va afectar el continent europeu i que, segons van constatar els registres, es va associar amb 15.000 defuncions prematures al conjunt d’Espanya, Alemanya, el Regne Unit, França i Portugal. En l’altre extrem del globus, a la Xina, també es va viure l’onada de calor més extensa i duradora des que n’hi ha registres i, a més, l’estació es va tancar com l’estiu més calorós mai observat al país asiàtic.

Més enllà de les xifres, aquests episodis de calor extrema van deixar imatges aterridores en tot el globus. A Londres, per exemple, les temperatures extremes van arribar a fondre parts de l’asfalt de l’aeroport de Luton i, en alguns punts de la ciutat, fins i tot van provocar focs espontanis a les vies del tren. A Cantàbria es va reportar la mort de 5.000 gallines d’una granja quan els termòmetres van depassar els 42 graus. Els efectes de l’onada de calor de l’any passat encara es poden veure en diversos sectors. Els agricultors, per exemple, alerten de com aquest episodi va aixecar una caiguda del 50% en la productivitat agrícola en els cultius de secà, com els cereals, els oliverars i les vinyes.

Rècord d’emissions

L’equip científic que ha liderat aquesta anàlisi destaca el contrast entre les dades en les quals s’alerta sobre la gravetat de l’emergència climàtica i les xifres que demostren, una vegada més, com la humanitat està propiciant l’avanç d’aquesta crisi global. L’any passat es va registrar un rècord de concentració dels tres gasos amb efecte hivernacle que estan provocant un augment global de les temperatures i un desequilibri del clima a tot el planeta: el diòxid de carboni, el metà i l’òxid nitrós. «Veiem com les emissions de gasos amb efecte hivernacle continuen augmentant, el clima continua canviant i les poblacions de tot el món continuen patint els efectes dels extrems climàtics», destaca el secretari general de l’Organització Meteorològica Mundial, Petteri Taalas.