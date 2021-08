Un estudi científic de llarga durada, iniciat diverses dècades enrere, ha demostrat l'existència de vincles entre l'aparició de la demència en les persones i la contaminació de l'aire. D'aquesta manera, la pol·lució no sols causa efectes respiratoris i cardíacs, sinó també neurodegeneratius, alguna cosa que fins ara no estava confirmat.

El treball, desenvolupat per la Universitat de Washington, iniciat en 1994, ha revelat que va bastar un petit augment en els nivells de contaminació per partícules fines PM 2.5 (el sutge que expulsen molts sistemes industrials i de combustió) en l'àrea de Seattle perquè augmentés el risc de demència en les persones que vivien en aquesta regió.

«Trobem que un augment d'1 microgram per metre cúbic d'exposició equivalia a un risc de demència un 16% major. Hi havia una relació similar per a la demència tipus Alzheimer», explica l'autora principal Rachel Shaffer, qui va realitzar la recerca com a estudiant de doctorat en el Departament de Ciències Ambientals i de Salut Ocupacional de la Universitat de Washington.

«L'Estudi Adult Changes in Thought (ACT) està compromès amb l'avanç de la recerca sobre la demència en compartir les seves dades i recursos, i estem agraïts amb els voluntaris que han dedicat anys de les seves vides a donar suport als nostres esforços, incloent la seva participació entusiasta en aquesta important recerca sobre la contaminació de l'aire», va dir l'Eric Larson, investigador principal fundador de ACT.

L'estudi, publicat aquesta mateixa setmana en la revista Environmental Health Perspectives, va analitzar a més de 4.000 residents de l'àrea de Seattle inscrits en l'estudi Adult Changes in Thought (ACT) realitzat per Kaiser Permanent Washington Health Research Institute, en col·laboració amb la Universitat de Washington. D'aquests residents, els investigadors van identificar a més de 1.000 persones que havien estat diagnosticades amb demència en algun moment des que va començar l'Estudi ACT, en 1994.

Una vegada que es va identificar a un pacient amb demència, els investigadors van comparar l'exposició mitjana a la contaminació de cada participant amb l'edat a la qual que se li va diagnosticar la demència. Per exemple, si a una persona se li va diagnosticar demència als 72 anys, els investigadors van comparar el nivell d'exposició a la contaminació d'altres participants durant la dècada anterior.

En aquestes anàlisis, els investigadors també van haver de tenir en compte els diferents anys en què aquests individus van ser inscrits en l'estudi, ja que la pol·lució de l'aire ha disminuït dràsticament en les dècades des que va començar l'estudi ACT.

Un 16% més d'incidència de la demència

En la seva anàlisi final, els investigadors van trobar que només una diferència d'1 microgram per metre cúbic es va associar amb un 16% més d'incidència de demència. Per a posar aquesta diferència en perspectiva, va dir Shaffer, en 2019 va haver-hi aproximadament 1 microgram per metre cúbic de diferència en la pol·lució per PM2.5 entre Pike Street Market en el centre de Seattle i les àrees residencials al voltant de Discovery Park.

«Sabem que la demència es desenvolupa durant un llarg període de temps. Es necessiten anys, fins i tot dècades, perquè aquestes patologies es desenvolupin en el cervell, per la qual cosa necessitàvem observar les exposicions que van cobrir aquest període prolongat», va dir Shaffer.

I, a causa dels esforços a llarg termini de molts professors de la Universitat de Washington i altres per a crear bases de dades detallades de la contaminació de l'aire a la nostra regió, «aconseguim la capacitat d'estimar les exposicions durant 40 anys en aquesta regió. Això no té precedents en aquesta àrea de recerca i és un aspecte del nostre estudi».

Si bé hi ha molts factors com la dieta, l'exercici i la genètica associats amb el major risc de desenvolupar demència, ara es reconeix que la contaminació de l'aire es troba entre els factors de risc clau, però que són potencialment modificables.

Els nous resultats obtinguts per la Universitat de Washington se sumen a aquest cos d'evidència que suggereix que la contaminació de l'aire té efectes neurodegeneratius i que la reducció de l'exposició de les persones a la contaminació de l'aire podria ajudar a reduir la càrrega de la demència.

«La forma en què hem entès el paper de l'exposició a la contaminació de l'aire en la salut ha evolucionat des de creure que es limitava pràcticament a problemes respiratoris. Després es va saber que també té efectes cardiovasculars, i ara hi ha evidència dels seus efectes en el cervell«, va dir Sheppard, qui enguany va ser guardonat amb la Càtedra de Ciències de la Salut Pública de Rohm & Haas.

«En una ciutat, una gran quantitat de persones estan exposades. Per tant, fins i tot un petit canvi en el risc relatiu acaba sent important a escala poblacional», va dir Shaffer.

«Hi ha algunes coses que les persones poden fer, com l'ús de màscares, que ara s'està normalitzant més a causa de COVID. Però no és just posar la càrrega només en les persones. Aquestes dades poden recolzar l'adopció de més accions polítiques a nivell local i nivell nacional per a controlar les fonts de contaminació de l'aire per partícules «, va concloure.