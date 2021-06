La situació de les glaceres del món és desesperada. No cessen de publicar-se estudis que confirmen l'accelerat desglaç d'aquestes formacions i, a més, d'una manera cada vegada més ràpid. Ara s'ha sabut que en el cas d'Islàndia, el país ha perdut el 7% de les seves glaceres en només vint anys.

Des de l'any 2000, les glaceres d'Islàndia han perdut al voltant de 750 quilòmetres quadrats (una mica més de la superfície de Menorca, de 701 km²), la qual cosa equival al set per cent de la superfície d'aquestes masses gelades, segons acaba de confirmar un estudi.

Les glaceres, que cobreixen més del 10 per cent de la massa terrestre d'Islàndia, es van reduir en 2019 a 10.400 quilòmetres quadrats, segons l'estudi de la revista científica islandesa Jokull.

No obstant això, si la comparació es realitza des de finals del segle XIX, la pèrdua és encara més impressionant. Des de 1890, la terra coberta per glaceres ha disminuït en gairebé 2.200 quilòmetres quadrats, és a dir, un 18 per cent.

Però el fenomen es va accelerant en les últimes dècades, perquè gairebé un terç d'aquesta disminució s'ha produït des de 2000, segons els càlculs recents de glaciólogos, geòlegs i geofísics.

Els experts ja van advertir anteriorment que les glaceres d'Islàndia corren el risc de desaparèixer per complet per al 2200 a causa de l'escalfament global.

La reculada del gel en les últimes dues dècades és gairebé equivalent a la superfície total de Hofsjokull, la tercera capa de gel més gran d'Islàndia, amb 810 quilòmetres quadrats.

«Les variacions en la superfície de les glaceres a Islàndia des d'al voltant de 1890 mostren una clara resposta davant les variacions en el clima», indiquen els autors de l'estudi.

Aquests episodis de desglaç «han estat bastant sincrònics en tot el país, encara que les onades i l'activitat volcànica subglacial influeixen en la situació de les glaceres», van agregar.

En 2014, els científics van despullar al Okjokull de la seva condició de glacera, un fet sense precedents a Islàndia, després de determinar que ja només estava format per gel mort i ja no es movia com fan les glaceres.

Gairebé tots les 220.000 glaceres del món estan perdent massa a un ritme cada vegada major, la qual cosa contribueix a més d'una cinquena part de l'augment global del nivell de la mar en aquest segle, segons un estudi publicat en Nature a l'abril.

En analitzar imatges preses pel satèl·lit Terra de la NASA, es va descobrir que entre 2000 i 2019, les glaceres del món van perdre una mitjana de 267.000 milions de tones de gel cada any.

L'equip també va descobrir que la taxa de fosa de les glaceres s'havia accelerat bruscament durant el mateix període.

Entre 2000 i 2004, les glaceres van perdre 227.000 milions de tones de gel per any. Però entre 2015-2019, van perdre una mitjana de 298.000 milions de tones cada any.

Les troballes s'inclouran en un pròxim informe d'avaluació del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides que es presentarà en 2022.