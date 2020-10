La irrupció de la Covid compromet encara més l'assoliment de l'Agenda 2030

A 10 anys per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), UNICEF Comitè Catalunya presenta L'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya. 10 anys per a l'acció. El document és una reflexió col·lectiva dels ODS a partir de l'anàlisi de diverses persones expertes i apunta aquelles accions prioritàries per progressar cap al compliment de l'Agenda 2030. Es tracta d'una versió actualitzada de l'informe del 2018 No val a badar. L'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya, en el qual UNICEF Comitè Catalunya analitzava set dels disset ODS des de la perspectiva dels drets dels infants i establia propostes.

"El 2020 és un any especial perquè suposa l'inici del compte enrere per al compliment de l'Agenda. Hem entrat en els últims deu anys per fer-la efectiva" -explica Quima Oliver, coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya- "i ja n'han passat cinc des de la seva aprovació i problemes com la pobresa infantil o l'abandonament dels estudis continuen sent un autèntic maldecap a Catalunya que les polítiques no aconsegueixen redreçar".



La COVID-19, una pedra en el camí per a l'assoliment de l'Agenda

A la rellevància de la data en què ens trobem, cal sumar-hi un fet inesperat: la pandèmia de la Covid que ha fet emergir de "manera abrupta la fragilitat de la nostra realitat" i ha provocat un enorme impacte sobre els infants i adolescents "especialment en aquells que es troben en una situació vulnerable".

La pandèmia ha passat de ser una crisi sanitària a esdevenir una crisi social sense precedents que amenaça totes les esferes de la vida dels infants. La Covid ha agreujat la situació dels drets dels infants que "ja era fràgils abans de la pandèmia", però que en cas de no prendre les mesures a l'altura del repte "comprometrà, encara més, el compliment de l'Agenda 2030".

Per a l'elaboració d'aquest document, UNICEF Comitè Catalunya ha comptat amb l'experiència de diverses persones expertes que han elaborat set articles sobre l'estat actual dels set ODS analitzats a l'informe del 2018 i assenyalen les prioritats per caminar cap a l'assoliment de l'Agenda.

Si tenim en compte l'evolució de les dades de pobresa i exclusió social de la infància i l'adolescència, ja abans del 2020 – segons les darreres dades disponibles de l'Enquesta de Condicions de Vida, 2019, el 32,8% dels infants de Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social, més de 9 punts percentuals que el conjunt de la població i la pitjor dada des del 2014- "és evident que aquest col·lectiu es veurà molt afectat per la irrupció de la Covid i les seves conseqüències. Cal prendre les mesures necessàries per capgirar aquesta situació" que ens allunya encara més del compliment de l'ODS 1 i que "impliquen incrementar la inversió social en la infància i les famílies, avançar en la garantia de rendes que responguin a les necessitats dels infants i donar resposta efectiva al problema d'accés a l'habitatge".

Gaudir d'una infantesa sana és essencial per al present dels infants i el seu adequat i complet desenvolupament (ODS 3). No obstant això, els nens i les nenes són "especialment vulnerables als determinants socials de la salut, com ara les condicions de vida, l'educació o l'accés als serveis de salut i això provoca que no tots els nens i nenes gaudeixin del més alt nivell de salut".

Els Objectius de l'Agenda 2030 busquen garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat (ODS 4). Les dades mostren, per exemple, que l'abandonament prematur dels estudis no només no s'ha reduït sinó que ha tornat a augmentar, situant-se en el 19% (IDESCAT, 2019), una dada que ens situa a la cua dels països de la Unió Europea. A això cal afegir que "ens trobem en una situació d'emergència educativa i que la Covid ha posat encara més de manifest les bretxes i desigualtats prèviament existents i que molts nens i nenes pateixen en el seu dia a dia".

Per aquest motiu, asseguren que "cal una estratègia entre tots els actors implicats" en favor de l'educació i "augmentar-ne la inversió des d'un enfocament inclusiu i d'equitat, començant per garantir la gratuïtat real de l'educació obligatòria i enfortir l'educació primerenca". En aquesta línia, UNICEF Espanya està treballant per assolir un Pacte d'Estat per l'Educació.

La violència contra els infants continua sent una realitat invisibilitzada i que ara, a més, "s'ha accentuat a causa de la Covid. El confinament va fer desaparèixer alguns dels entorns protectors per als infants, com l'escola, i això dificulta la seva detecció i denúncia". També cal parar atenció a la situació dels infants i adolescents que estan en el sistema de protecció o els nens i nenes migrats que arriben sols al país "si a més de garantir una infància protegida i lliure de violències, volem avançar en unes institucions inclusives des del punt de vista dels drets dels infants (ODS 16), ara més que mai és necessari articular mecanismes que garanteixin que la seva opinió és tinguda en compte en tots els àmbits de la vida".

La Covid també s'ha presentat com una oportunitat, obligada, per poder accelerar transformacions en l'abordatge d'aspectes relatius al canvi climàtic i els seus efectes sobre la infància (ODS 13) i al disseny inclusiu de l'espai urbà per tal que les ciutats siguin amigables per a la infància i incorporin l'enfocament de drets dels infants (ODS 11), "de l'atenció que posem a aquests elements en els propers anys en depèn la mateixa sostenibilitat social i mediambiental de la nostra societat".

Per últim, l'èxit de l'Agenda 2030 "no només depèn del que passi a casa nostra sinó de l'èxit d'aquesta arreu del món". D'aquí, apunten, la importància de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (ODS 17). Lamenten que a Catalunya, les partides de la Generalitat destinades a la cooperació "van patir un important retrocés arran de la crisi del 2008 i ens preocupa quin pot ser també ara l'impacte de la crisi derivada de la Covid". Augmentar l'aportació econòmica a la cooperació catalana (fins al 0,7%) i incorporar-ne un enfocament d'infància "són dos elements clau per complir amb l'objectiu fixat".



No val a badar

L'Agenda 2030 aborda els principals reptes del segle XXI amb la finalitat de construir un món millor, més just i sostenible socialment, econòmicament i ambientalment. "Un món en què els drets humans en siguin el pal de paller i incorporin la perspectiva dels drets dels nens i de les nenes, recollits en la Convenció sobre els Drets de l'Infant aprovada fa 31 anys. Però la data límit per al seu compliment és cada cop més a prop", asseguren des de UNICEF.

"El 2030 és a tocar. El temps s'esgota. Ho vam alertar l'any 2018 i continuem fent-ho dos anys després: no val a badar" destaca Quima Oliver, coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya.