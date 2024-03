Ensurt en majúscules al Regne Unit: una dona va acabar penjada de la persiana d'una botiga. Unes imatges que s'han fet virals.

La dona, que es diu Anne Hughes i té 71 anys, es trobava tranquil·lament davant del supermercat Best One de Tonteg (Gal·les) quan, de sobte, la persiana de l'establiment es va començar a aixecar, amb tan mala sort que el seu abric va quedar enganxat en ella. I tot i que va intentar subjectar-se al carret de la compra, Hughes no va poder evitar que la persiana l'elevés i va quedar penjant.

Sortosament, en pocs segons un treballador del supermercat va veure l'escena. Gràcies a això, va córrer cap al lloc dels fets i la va poder rescatar: la història va acabar amb un final "feliç".

Després de baixar a l'Anne, el personal del supermercat va vetllar per ella. Tanmateix, la dona va dir que es trobava bé i només necessitava fumar una cigarreta. S'ho va prendre amb humor!