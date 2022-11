Segur que t'ha passat: vas a l'ambulatori, el teu metge et recepta un medicament i l'escriu a mà en un paper amb tal rapidesa i desgana que dificulta bastant la seva lectura. Hauràs tingut sort si et quedes amb el que t'ha dit verbalment, però si no recordesquè t¡ha dit o el fàrmac és poc comú, ja l'hem embolicat. Llavors passem el marró al farmacèutic, qui s'enfronta al repte de desxifrar el gargot.

Empezamos fuertes el finde… ¿QUÉ PONE AHÍ? pic.twitter.com/wVVvChKxhK — Guille Martín (@Farmaenfurecida) 18 de noviembre de 2022

Això li ha passat a Guille Martín, farmacèutic i usuari de Twitter @Farmaenfurecida que ha compartit amb els seus seguidors l'últim galimaties que ha arribat a la seva farmàcia. Guilli demana ajuda a la comunitat tuitera amb el següent missatge: “Comencem bé el finde… QUÈ POSA AQUÍ?”. Seguidament es compromet a donar la resposta que dedueix ell si s'arriba als 200 ‘likes’. Hores després de la publicació la xifra supera el miler, perquè ha estat viral entre els usuaris de la xarxa social.

Entre els comentaris hi ha respostes de tota mena. Un usuari dedueix que el metge va receptar “Nolotil amb copita de conyac”. Una altra, irònicament reconeix sense problemes el següent palabro: “Moblu Coñer”. Després, també hi ha qui creu llegir “Nolotil Càpsules, però despista la ratlla que ho fa semblar una ñ”.

Davant les diverses i impactants versions, el farmacèutic compleix i comparteix la seva “solució: Nolotil, cony”. Encara així, Guilli no s'explica el motiu de la recepta: “No sabem si el metge estava enfadat o era Nolotil per via vaginal, també conegut com Coñotil”, fa broma.

Aquest farmacèutic madrileny ja està acostumat a bregar amb tals reptes i, amb relativa freqüència, els comparteix amb els seus seguidors de Twitter. Més enllà que no és just generalitzar que els metges escriuen malament, hi ha cal·ligrafies que deixen molt a desitjar. I si no, que li ho preguntin a Guille Martín. Almenys ell s'ho pren amb humor.