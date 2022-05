Els pronoms febles suposen un dels principals maldecaps per als estudiants de la llengua catalana i per aquells que la volen parlar i escriure correctament. Hi ha qui els qualifica d'una espècie en perill d'extinció i no són pocs els que pronostiquen la seva desaparició.

Que un vídeo on es parla dels pronoms febles en clau d'humor es viralitzi a les xarxes socials sembla un petit miracle de la llengua catalana. La responsable és l'actriu garrotxina Anna Aumatell, que ja suma més de 100.000 visualitzacions al seu canal de TikTok, i alguns milers més en altres xarxes. Creieu que el català és fàcil? 🤓😂 pic.twitter.com/WOTCajZSMe — Anna Aumatell (@annaumatell) 20 de abril de 2022 Aumatell va fundar l'any 2012 la companyia teatral Pic Pic, ha participat en diversos videoclips, anuncis i curtmetratges. Actualment imparteix formació teatral i tècniques per parlar bé en públic a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot. També forma part de l'organització del Festival El Petit Format i de la companyia Una Càpsula de Teatre. Des del 2020, va fer una aposta per les xarxes socials, on difon esquetxos humorístics i petits monòlegs amb la seva visió del món.