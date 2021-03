Els avis tiktokers que triomfen amb els seus vídeos

Els vídeos del compte de Restepépé a TikTok destaquen pels balls, els tutorials i els efectes, molt dinàmics. Però si per alguna cosa es distingeix aquest compte entre els milions que hi ha és perquè els protagonistes són Gab, JR i Dan, tres canadencs que tenen entre 70 i 75 anys. El compte @restepepe, que es va posar en marxa a mitjans de desembre, ja compta amb més de 180.000 seguidors, 6,5 milions de visites i 1,5 milions de 'm'agrada'.





L'èxit es deu al fet que aquests tiktokers han realitzat una campanya, coordinada pel govern de Quebec, de conscienciació sobre la pandèmia de la covid. L'objectiu és acostar-se als joves a través de la plataforma que més utilitzen,, per compartir un missatge d'ànim i demanar el compliment de les mesures de seguretat relacionades amb la covid-19.El govern local ha decidit impulsar una campanya més moderna per aconseguir arribar al públic jove. La iniciativa no pretén donar lliçons, sinó formar part del nou món dels adolescents, buscant unir dos grups que s'han vist molt afectats per la crisi sanitària, els joves i els més grans.Tot el contingut de @restepepe és de bona qualitat, els seus vídeos estan perfectament editats i tenen un estil molt casolà. Cossette és la firma de publicitat encarregada de la creació, producció i difusió de la campanya. Els directors d'aquesta campanya són, que treballen conjuntament amb Gab, JR i Dan, els protagonistes del compte deEl govern quebequès espera que aquesta campanya de conscienciació tan viral es continuï estenent a altres plataformes i xarxes socials com