El 'iot per a pobres' que arrasa a Amazon

Evidentment l'anomenat 'iot per a pobres' es comercialitza en Amazon amb un nom amb força menys ganxo, 'Inflatable Bay Breeze Boat Party Island', però això no ha evitat que les xarxes socials s'hi hagin fixat i hagin fet la feina de branding i màrqueting a l'empresa que el comercialitza. Un èxit que ha provocat que s'hagi esgotat en els països en què s'ha comercialitzat. Espanya encara no és un d'ells, però el producte està a punt d'arribar, ja que fins i tot Amazon ha fet broma a la seva pàgina web assegurant que és "un iot per als que guanyen el salari mínim a Espanya".

El seu èxit es deu al fet que els que l'han provat asseguren que és més que una simple barca inflable amb forma de iot de luxe. I és que inflable sí que és, és clar, però té piscina interior, té una nevera per begudes, s'infla i està a punt per utilitzar-se en només 20 minuts i es transporta al maleter de forma compacta.

Segur que no tardarem gaire a veure els influencers i YouTubers de torn fent-la servir, el que probablement no faci més que disparar encara més la seva popularitat. Això sí, que no t'enganyi l'apel·latiu 'per a pobres', perquè costa 350 dòlars (poc més de 310 euros). Evidentment molt més barat que un iot de veritat, però bastant més car que el clàssic matalàs.

Això sí, les opinions segueixen assegurant que val la pena.