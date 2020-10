«Esperança a la vista», un missatge de conscienciació en el Dia Mundial de la Visió

Optipunt Dr. Zaben de Figueres s'ha adherit, un any més, a la celebració del Dia Mundial de la Visió, una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Organisme Internacional de Prevenció de la Ceguesa. El segon dijous d'octubre es fa aquesta commemoració amb l'objectiu de conscienciar les persones sobre els diferents tipus d'afeccions visuals, els seus tractaments i com gairebé tots són previsibles o curables, evitant així que el pacient perdi totalment la capacitat de veure.

Aquest any, el Dia Mundial de la Visió té com a lema Esperança a la vista, i la intenció és treure a la palestra que més de mil milions de persones al món no poden veure bé perquè no tenen accés a ulleres. A escala internacional, s'està difonent el missatge #HopeInSight.

El Dia Mundial de la Visió és la data més important per a la promoció i la comunicació en el calendari de la salut ocular, i Optipunt Dr. Zaben, especialistes en la cura de la visió, manté ferm el compromís perquè la cura dels ulls estigui en el primer pla de les prioritats.



La difusió de #HopeInSight

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Visió, l'OMS ha fet públiques aquestes dades: Més de mil milions de persones no poden veure bé, perquè no tenen accés a les ulleres. Més de tres de cada quatre de les persones amb discapacitat visual del món ho són de forma evitable. L'Organització Mundial de la Salut es pregunta: Què es pot fer per aturar aquest fet desmesurat? I hi afegeix: En primer lloc, armar-se amb les dades de prevalença del seu país i la informació del sistema de salut ocular: el nombre de personal de salut ocular capacitat, els plans del seu país per fer front a la ceguesa.



