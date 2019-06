La realitat dels «mites dentals» explicats per la Clínica Dental Isern

El desconeixement i la falta d'educació de salut bucodental ha fet que durant molts anys, i encara avui en dia, existeixin una sèrie de creences errònies amb escassa o nul·la base científica.

La doctora Elena Isern Pi, graduada en Odontologia, especialista en Estètica Dental i amb un Màster en Implantologia i Pròtesis Oral, explica alguns dels «mites» més comuns:



Em raspallo les dents tres cops al dia i tinc les genives inflamades

La salut gingival no està directament relacionada amb les vegades que ens raspallem les dents ni amb el tipus de raspall o pasta dental utilitzats. Influeixen altres factors: la tècnica utilitzada i la durada del raspallat, la força amb la qual ens raspallem les dents, si arribem a totes les zones de difícil accés i, sobretot, la motivació i la disciplina amb la qual ho fem.



A mi, des de sempre, em sagna la geniva, és normal

És un dels pensaments més comuns; una geniva sana no ha de sagnar. Quan ho fa, és perquè està indicant que hi ha inflamació i patologia. Les malalties de les genives no causen dolor i poden passar desapercebudes pel pacient. Es detecten quan comença a molestar i ja han causat una pèrdua d'os. Cal donar la importància que li pertoca als signes que ens dona el cos i anar de forma habitual a les revisions al dentista.



El tractament d'ortodòncia és només per als nens

Els tractaments d'ortodòncia es poden fer a qualsevol edat, només és necessari que la cavitat oral estigui sana i hi hagi una correcta higiene oral. L'ortodòncia en adults és cada vegada més comuna. Amb l'ortodòncia, no només es busca l'estètica, sinó que és la prevenció de futures complicacions.



No tinc cap càries perquè no em fa mal cap dent

Una càries pot estar present en una dent, principalment en l'esmalt, sense que el pacient noti cap dolor. El dolor s'inicia quan la càries s'estén a la dentina, sobretot en contacte amb begudes fredes, calentes o sucres. Si la infecció arriba al nervi, pot infectar-se i el dolor augmenta. Així mateix, si la càries arriba al nervi de la dent i perd la vitalitat, pot ser que no es noti cap dolor fins que la infecció afecta altres estructures i surt un flegmó.



Mastegar xiclet després de menjar pot substituir raspallar les dents

En cap cas mastegar xiclet substitueix raspallar les dents però, si és impossible raspallar, mastegar xiclets sense sucre contribueix a augmentar el pH de la boca i, amb això, a reduir considerablement el risc de càries.



El mal alè o halitosi només és un símptoma de problemes gastrointestinals

La majoria dels problemes de mal gust de boca o olor estan relacionats amb problemes dins la boca i amb una inadequada higiene oral (problemes de genives o que no es raspalla la llengua). Sí que és cert que en algunes ocasions té el seu origen en problemes gastrointestinals. El tabac també fomenta al mal alè o halitosi.



El tabac només afecta la boca perquè taca les dents

L'afectació del tabac a la boca va més enllà de les taques que pot ocasionar a les dents. El tabac és el causant d'una àmplia varietat de malalties i un factor de risc per tenir malaltia periodontal. El tabac fa que la malaltia progressi més ràpidament i que respongui pitjor al tractament de les genives o a qualsevol tractament bucal. Juntament amb l'alcohol, és el causant principal de càncer oral.



És normal perdre dents amb l'edat

La pèrdua de dents és evitable. La prevenció i un manteniment adequat al llarg del temps permeten assegurar-ne l'existència. No hi ha res millor, funcionalment, que unes dents sanes.



Soc gran, i amb l'edat que tinc no val la pena que em posi implants

No hi ha edat per fer-se qualsevol tractament dental. La funció masticatòria òptima és de gran importància per tenir una bona qualitat de vida. Actualment l'esperança de vida ha augmentat, incrementant així la demanda de tractaments dentals rehabilitadors amb implants dentals. L'única limitació o contraindicació per fer aquest tipus de tractament és la salut del pacient. Per altra banda, si es tracta d'un pacient jove, haurà d'haver acabat el creixement.



Les infeccions a la boca o a la geniva només es queden a la boca

Hi ha una gran evidència científica que relaciona malalties sistèmiques com la diabetis, malalties cardiovasculars, efectes adversos a l'embaràs, problemes respiratoris, etc., amb la mala salut bucodental.



Els tractaments dentals són per a tota la vida

Res és per sempre. Novament, la falta d'higiene oral, el conjunt de bacteris i la mateixa fisiologia de cada pacient afecten molt la seva durada.



Clínica Dental Isern