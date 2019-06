El primer «box» oficial de CrossFit estrena ubicació a Castelló d'Empúries

Topfit Roses obrirà d'aquí a pocs dies un centre de CrossFit, a Castelló d'Empúries, el CrossFit Tramuntana. L'empresa, nascuda el setembre del 2017, ha redirigit la seva activitat i ara s'especialitza en una modalitat que no para de créixer, centrada en entrenaments constants, funcionals i intensos i una bona alimentació. Més concretament, s'ajustaria més al concepte de CrossFit tenint en compte en primer lloc l'entrenament i després l'alimentació.

A més, el negoci també oferirà altres teràpies i activitats complementàries com la fisioteràpia, o la kinesiologia emocional i assessorament nutricional.



De la salut global al CrossFit

L'empresa, que fins ara tenia la seu a Roses, es dedicava a la salut global, en tots els seus àmbits, i posava el seu focus en la teràpia mental, la kinesiologia, l'estrès, el desbloqueig emocional i la cura del cos físic. La demanda, però, va anar creixent sobretot en el CrossFit, una de les disciplines més sol·licitades, motiu pel qual, i sense menystenir les altres, han apostat per aquesta.



De públic limitat, a un gran espai

Una altra de les principal novetats de TopFit Roses és el canvi de municipi, amb el qual guanyen molt d'espai, ja que a les anteriors instal·lacions, en algunes ocasions, algunes persones van quedar fora, expliquen des del centre.

L'entrenament constant i variat crea un estil de vida on poden accedir tant persones que s'inicien, com esportistes experts, de qualsevol edat, i on l'exercici i la nutrició són aliats per a una bona salut i rendiment. I no importa el nivell de condició física en què es trobi la persona, ja que el mètode és qui el posa en forma. Sessió rere sessió, millora el seu estat físic.



El primer i únic a la comarca

Amb la propera obertura, CrossFit Tramuntana serà el primer i únic box de la comarca, amb totes les acreditacions i federats.



CROSSFIT TRAMUNTANA