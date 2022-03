Volia tornar a ser president per a viure nits com la de Madrid?

Sí, tenia ganes de viure moments com els de Bernabéu amb el 0-4. No sols pels gols, sinó per com guanyem, que és el que més em va agradar. Em va recordar moltíssim al 2-6 i els grans partits contra el Madrid: el 0-5 de 1974, el 5-0 al Camp Nou, el 2-6 i aquest 0-4, que va ser una exhibició.