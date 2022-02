El semàfor de vianants del pas de zebra de Figueres on dissabte, 12 de febrer, va morir atropellat un nen de 7 anys no funciona. El ninot vermell de prohibit passar no s'encén quan el semàfor dels vehicles està en verd, i aquesta avaria afecta en els dos sentits en el moment en què el vianant ha de creuar. Famílies d'escolars que transiten diàriament per aquest pas de vianants s'han queixat sovint de la falta de seguretat a l'hora de passar d'un cantó a l'altre de l'avinguda Salvador Dalí, a l'altura de la plaça Vila d'Ordis, malgrat l'existència d'un grup semafòric.