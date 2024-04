Èxit total. Aquesta és la qualificació que millor li escau a la Fira del Conill de Vilafant 2024. I és que, aquest diumenge 7 d'abril, el municipi es va omplir omplert de gom a gom de persones que no s'han volgut perdre la proposta. Enguany, vuit restaurants de l'Alt Empordà van demostrar les múltiples possibilitats de la carn de conill preparant diferents plats amb aquest ingredient com a argument principal. I, per arrodonir la jornada, també es van celebrar una gran varietat d’activitats lúdiques i culturals. En aquest vídeo podeu reviure els millors moments de la fira.