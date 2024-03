La figura del pintor figuerenc Salvador Dalí és inspiradora. Així, no és d'estranyar que, un any més, reaparegui a les Falles de València. Ho ha fet enguany com un dels ninots de la falla Mestre-Gozalbo-Comte d'Altea, creada pel mestre faller David Sánchez Llongo que s'ha endut, amb aquesta falla, el segon premi dins la Secció 1a A, en la qual competien setze falles més repartides per diferents barris de la ciutat.