Xavier Febrés (Barcelona, 1949) viu una efervescència creadora que, com ell mateix avança, encara anirà a més. La darrera aportació és el llibre L’or perdut dels llimoners i altres narracions (Edicions de la Ela Geminada), presentat la setmana passada a la biblioteca de Figueres amb Isabel Guzman que el va descriure com «pura orfebreria literària, un viatge vital de records» que portarà el lector a descobrir Itàlia i a enamorar-se en algun racó de l’Empordà, concretament Cadaqués, per concloure al Brasil.