Redescobreix Roses, el cor de la Costa Brava nord

Una costa de contrastos –amb penya-segats i llargues platges de sorra, amb la calma que transmet el mar i el moviment de la Tramuntana, al bell mig del Parc Natural de Cap de Creus– es troba el que sens dubte és l'epicentre de la Costa Brava nord: Roses.

Amb una riquesa paisatgística i natural singular, el municipi de Roses ofereix al seu visitant un entorn inigualable on se suma història i cultura de la nostra terra. I com a mostra, la porta d'entrada per carretera: l'espai cultural de la Ciutadella. El conjunt històric i artístic és declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i ocupa un espai de disset hectàrees. El seu interior és un important jaciment arqueològic on es poden trobar restes de les diferents ocupacions que ha tingut la vila des del segle II aC.

Un altre Bé Cultural d'Interès Nacional que es pot contemplar al municipi de Roses és el castell de la Trinitat. Al costat del Far, ressalta aquesta construcció militar que data de l'any 1544 i que es va construir sota el regnat de l'emperador Carles I com a complement defensor de la Ciutadella.

Des d'aquest punt es pot iniciar pel litoral un dels recorreguts més característics de la Costa Brava: els camins de ronda. A Roses, n'hi ha més d'una desena.





El camí de ronda uneix el cap de Creus amb el front de mar de Roses. SANTI COLL

Terra endins, Roses reflecteix la seva història de milers d'anys amb diferents construccions megalítiques perfectament conservades. En aquest conjunt neolític, es pot trobar el que es considera un dels monuments prehistòrics més grans de Catalunya: el dolmen de la Creu d'en Cobertella, construït entre el 3500 i el 3000 aC.

Turisme familiar

L'Agència Catalana del Turisme acredita Roses com a Destinació de Turisme Familiar amb el segell Platja en Família. Això garanteix que tots els seus equipaments i serveis estan a disposició per gaudir en un viatge amb mainada. Amb el segell Platja amb Família, l'Agència aporta un valor afegit a tots aquells establiments, allotjaments, restaurants i espais d'oci del municipi. Una referència imprescindible per triar una destinació de vacances amb la família.

Cala Murtra, dins el Parc natural del cap de Creus. EMPORDÀ

Per completar-ho, el municipi de Roses prepara aquestadiferents. Cada dia, a les onze del matí, al castell de la Trinitat, hi haurà Pirates al castell, amb el taller El barret del pirata. Des del castell de la Trinitat, lloc des d'on es defensava la costa durant el segle XVI, els més joves de la casa s'enfrontaran a una aventura per aconseguir trobar el missatge del pirata Barba-rossa. Tot seguit, podran aprendre com fer un barret de pirata tan autèntic com l'original.

Rememorant l'avantpassat grec de Roses, els dies 2 i 4 d'abril, la mainada podrà participar en el Taller de Dracma. En aquesta activitat sabran com recrear la moneda típica de la colònia grega de Roses (Rhode) i emportar-se-la cap a casa seva de record en forma de collaret.

Més enllà de la diversió juvenil, Roses també prepara aquests dies festius activitats per als més grans. Hi ha preparat un Especial Setmana Santa als llocs més emblemàtics de Roses, la Ciutadella i el castell de la Trinitat.

Per qui vulgui conèixer la vida marinera de Roses, el dijous 1 d'abril, a les cinc de la tarda, hi ha una visita guiada al port i per veure com es fa la subhasta de peix. Els amants de l'art tenen una cita del 2 al 4 d'abril, a la sala Ca l'Anita, amb l'exposició Retrospectiva 1972-2010 sobre el singular pintor Martí Vergoñós Ferrar.

Per saber-ne més

Ajuntament de Roses

www.visit.roses.cat