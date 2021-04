Deixa't portar a un ritme lent a través de l'encant de Llançà

Per entendre la hipnòtica seducció de Llançà és necessari deixar-se portar per la vora del mar i amarar-se de la brisa, del so de les onades, de la calma del paisatge, i també perdre's per uns carrers que emanen història, llegendes i tradició. Tot a un ritme lent. Gaudeix dels singulars atractius d'aquest municipi en calma, i de la bona cuina dels restaurants i dels comerços locals. Hi podreu degustar, i adquirir, productes de km 0 i de qualitat.

Una escapada a Llançà sempre és sinònim d'aventura i de descoberta del patrimoni i d'uns paisatges únics, en una extensió de set quilòmetres de costa, amb vint-i-dues platges i cales petites amb molt d'encant.

No us perdeu l'ampli ventall d'experiències, activitats i noves sensacions que han dissenyat des de l'Àrea de Turisme pensant en tots els públics, de totes les edats, i amb una clara aposta pel turisme sostenible, de qualitat i respectuós amb el medi ambient. El senderisme, les sortides en BTT i l'snorkel són algunes de les activitats estrella en aquesta combinació paisatgística entre mar i muntanya, amb les màximes condicions de qualitat en el seu estat i preservació.

Destí ideal per a les mascotes

Llançà s'ha convertit en un destí ideal per passar unes vacances inoblidables en família, en parella, en grup i, fins i tot, en solitari. Però també cal tenir present que aquest municipi de la costa altempordanesa es distingeix per una altra qualitat turística: perquè ha esdevingut un referent Pet Friendly. D'un temps ençà, l'Ajuntament, i en concret la seva Àrea de Benestar Animal, està incentivant la implicació d'empreses, entitats públiques i particulars en aconseguir un poble amigable amb els animals, pensant en totes aquelles persones que viatgen acompanyades de les seves mascotes. Un municipi Pet Friendly es caracteritza per la tolerància felina i canina i, per això, disposa de recursos i serveis pensats per als titulars dels animals.

Envoltat de natura i patrimoni

El municipi pot presumir d'estar envoltat, tant per terra com per mar, per dos espais naturals protegits, el Parc Natural de Cap de Creus i el Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera. L'excel·lent oferta de platges i petites i tranquil·les cales es complementa amb la riquesa d'elements culturals significatius, des del megalític, amb dòlmens i restes prehistòriques fins a restes destacades de l'arquitectura preromànica.



Preneu nota dels espais d'interès que us trobareu si passegeu per Llançà: el Museu de l'Aquarel·la, l'església de Sant Vicenç, la Torre de l'Homenatge, la Torre Romànica, el Palau de l'Abat, l'Arbre de la Llibertat, el Sòcol de Pedra, la Casa Fortificada, la capella de la Mare de Déu del Port, l'illot del Castellar, el Banc de Peix, el Molí de Vent La Torre, el refugi de la plaça de la República, el tamariu de Grifeu, el búnquer de Cap Ras, el búnquer Argilera, el primitiu recinte emmurallat, Sant Genís del Terrer, l'ermita de Sant Silvestre i Sant Martí de Vallmala.

Relax i desconnexió

Relaxar-se, desconnectar i descansar són les accions més necessàries quan decidiu fer una escapada. Per això, una bona oferta d'allotjament també forma part dels interessos de les persones que busquen un destí de vacances. Llançà ho té en compte. Hi ha hotels i hostals. Si allò que busqueu és un apartament, ho teniu fàcil a través de les agències immobiliàries del municipi o les empreses especialitzades. També hi ha un càmping i un alberg.

La Torre de la Plaça estrena nova distribució

La torre romànica i l'arbre de la Llibertat, símbols de la plaça de Llançà. SANTI COLL

Ermita de Sant Silvestre El romànic més primitiu



Una nova distribució interior, amb una imatge diferent i atractiva, dona valor a lai la distingeix com aen l'època medieval i moderna. L'exposició, creada per Joan Serra i Carles Chacón, és informativa i molt amena de visitar. Dividida en tres seccions diferenciades (una a cada planta de la Torre), conté detalls i curiositats característiques d'aquell període al municipi llançanenc.Hi descobrireu els seus orígens al segle XIV, la influència de l'abat de Sant Pere i, fins i tot, les construccions per lluitar contra els pirates i els càstigs públics als malfactors. La informació es recull en catorze plafons, que contenen diferents imatges i representacions gràfiques, i que es complementen amb elements originals de l'època i peces d'art. Tot el conjunt expositiu es connecta entre si per explicar la història de forma familiar i divertida. L'activitat és totalment gratuïta. Per visitar la Torre Romana, es pot demanar la clau a la Casa de Cultura. Actualment, l'aforament està reduït a la unitat familiar.L'ermita de Sant Silvestre de Llançà data del romànic més primitiu i desperta l'interès dels apassionats de la història. Es troba documentada ja al segle XI, com la cella Silvestri, que pertanyia a Sant Esteve de Banyoles. L'església s'ubica en un entorn feréstec i bucòlic. És d'una nau amb volta de canó i amb l'absis exterior semicircular, amb dues finestres d'arcs de mig punt. En diferents parts, presenta opus spicatum. Per les característiques constructives, pot datar del segle X.

