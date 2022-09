L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha posat en marxa un nou portal de tràmits. Aquesta versió actualitzada permet la tramitació en línia de determinades sol·licituds que fins ara no era possible desenvolupar i tenir accés a la carpeta del ciutadà que conté informació personal de forma segura.

L’accés a aquest nou portal es troba al web www.castello.cat i requereix certificat digital. Una de les novetats més importants és la capacitat de fer pagaments de rebuts que no estan domiciliats o sol·licituds; com, per exemple, la comunicació prèvia d’una obra menor, on es calcula l’import de forma automàtica i es genera el document. O, també la declaració d’alta de l’impost de vehicles, entre altres tràmits.

Aquesta aplicació s’anirà actualitzant i es preveu que en un futur pròxim els usuaris podran treure el volant d’empadronament, pagar els cursos que es fan des de Serveis a la Ciutadania; o les taxes dels exàmens dels processos selectius que es porten a terme a l’Ajuntament.

L’Ajuntament també compta amb el servei OAC 360º per resoldre dubtes que poden sorgir a l’hora de fer qualsevol tràmit.