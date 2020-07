Caiguda de WhatsApp, Facebook i Instagram

Facebook ha registrat aquest migdia error en totes les plataformes de la companyia. WhatsApp no funcionava, però el propi Facebook, així com Instagram, han registrat una caiguda generalitzada. De fet, molts usuaris han registrat els seus problemes per utilitzar les diferents aplicacions a la pàgina DownDetector, emprada per alertar quan hi ha problemes tècnics a WhatsApp, Instagram o Facebook.

L'incident s'ha produït pocs minuts després de les dues del migdia i en menys d'una hora ha quedat solucionat. Aquesta avaria pot haver afectat milers i fins i tot milions d'usuaris. Segons els mapes d'incidències en els quals es registren els usuaris del lloc i de la zona on es produeixen problemes amb WhatsApp, el problema ha afectat tot Espanya.