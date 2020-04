La Fiscalia de Barcelona alerta del nou "filó" de les estafes 'online'

El fiscal delegat sobre la Criminalitat Informàtica de la Fiscalia de Barcelona, Roberto Valverde, ha alertat que amb la crisi sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus s'ha obert "un filó" d'estafes 'online' que aprofita la vulnerabilitat de la ciutadania en aquest context.

"La branca de les estafes informàtiques ha obert un filó: aprofitar la vulnerabilitat i necessitat de la gent per intentar aconseguir transferències de diners o vendes fraudulentes. Ara la modalitat és intentar aprofitar aquesta situació per aconseguir els pagaments de la gent", ha dit en una entrevista d'Europa Press.

Valverde ha constatat que, en les tres setmanes de confinament pel decret d'estat d'alarma per combatre la pandèmia, quan s'ha registrat un augment de l'ús d'Internet en general, estan "proliferant" estafes vinculades a la compra de material sanitari com mascaretes, guants i fins i tot tests de Covid-19 fraudulents.

Si fa un any l'estafa més en voga eren els fraus amb bitcoins --criptomoneda--, ara ho són les vinculades amb el confinament i "la vulnerabilitat de la gent" davant el coronavirus, segons el fiscal, que ha puntualitzat que encara no tenen xifres estadístiques sobre aquest recent fenomen.



Possibles atacs a hospitals

Han detectat, així mateix, possibles atacs informàtics contra hospitals o objectius dedicats a la lluita contra el Covid-19, i no es tenia "la referència anterior, abans, que fos tan necessari salvaguardar al màxim la protecció dels sistemes informàtics dedicats a la salut pública".

Davant aquest escenari, el fiscal ha advertit que qualsevol atac contra servidors o sistemes informàtics del sistema de salut serà objecte d'una investigació exhaustiva: "No es malgastarà cap esforç per investigar aquest tipus de delictes, i arribant fins a poder determinar qui són els responsables i aplicar-ne les conseqüències oportunes".

De fet, la Fiscalia General de l'Estat ja va demanar a les fiscalies territorials que analitzaran els atestats policials per aquestes noves accions delictives vinculades a la lluita contra el Covid-19, i s'espera analitzar si s'ha produït un augment de les dades estadístiques o simplement un canvi en l'especialització de les estafes.

En qualsevol cas, s'està produint una "mutació" dels estafadors, que centren ara els enganys sobre Internet en l'alarma sanitària.

Els cossos policials ja han advertit més delictes informàtics, centrats en el coronavirus; per exemple, estafes 'online' que regalen gigues d'Internet gratis, per robar informació personal; enviament massiu de correus maliciosos; i un perfil que ven suposades vacunes contra el coronavirus, així com intent de robatori de dades bancàries --phishing--.



Consells

Davant aquesta situació, el fiscal especialitzat en delictes informàtics aconsella als usuaris d'Internet, per evitar ser víctima d'aquestes estafes, que, abans de fer cap compra o inversió, faci "tots els esbrinaments oportuns" i busqui informació de l'empresa que fa la venda.

"No tota oferta és una estafa, però és indispensable fer comprovacions, fer cerques d'historial de les empreses, veure opinions d'usuaris per veure si responen o no responen", ha detallat Roberto Valverde.

A més, ha recomanat tenir els "mitjans bancaris adequats", amb garantia que es respondrà en cas de frau; per exemple, retrotraient operacions fraudulentes.