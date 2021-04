Mossos i policies locals imposen 1.829 sancions de dijous a diumenge per incomplir les restriccions de la covid

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya han imposat 1.829 sancions per incompliments de les restriccions de covid durant aquests dies de Setmana Santa. Així, des de dijous a diumenge s'han aixecat 1.431 actes per incomplir el toc de queda nocturn, 330 aquest diumenge, 451 dissabte, 417 divendres i 233 dijous. També s'han sancionat 101 bars i restaurants per incomplir els horaris o l'aforament: mig centenar entre dijous i divendres, una trentena dissabte i una vintena diumenge. Per últim, s'han imposat 297 sancions per voler sortir de Catalunya o sortir de la comarca sense complir els requisits establerts com circular amb la bombolla de convivència: 31 diumenge, 100 dissabte, 90 divendres i 76 dijous.