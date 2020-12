La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia el responsable d'un bar que tenia la persiana mig abaixada i clients a dins

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat la responsable d'un local del carrer Méndez Núñez que tenia la persiana mig abaixada però amb clients a l'interior. Els fets van passar aquest diumenge a la tarda. Quan la policia hi van arribar, va comprovar que a l'interior hi havia 12 persones i que no es complia la normativa referent a les restriccions per la Covid-19. A més, durant la nit de diumenge la policia va muntar dos controls: un a la plaça del Sol i un altre a la ronda Sud. En total, es van controlar 19 vehicles, es van identificar 29 persones i es van aixecar 11 actes.